Amrum, Frühjahr 1945. Seehundjagd, Fischen bei Nacht, Schuften auf dem Acker, nichts ist zu gefährlich oder zu mühsam für den 12-jährigen Nanning, um seiner Mutter in den letzten Kriegstagen zu helfen, die Familie zu ernähren.

Mit dem ersehnten Frieden kommen allerdings völlig neue Konflikte, und Nanning muss lernen, seinen eigenen Weg zu finden…

Der Film von Regisseur Fatih Akin basiert auf den Kindheitserinnerungen von Hark Bohm und erzählt die Coming-of-Age-Geschichte des 12-jährigen Nanning der auf Amrun versucht, inmitten der letzten Kriegstage 1945 seine Familie zu ernähren und die Ankunft von Flüchtlingen und die Zerrissenheit der Gesellschaft auf der Nordseeinsel erlebt.