Amsterdam – weit mehr als Tulpen und Käse!

Amsterdam, die Hauptstadt Nordhollands, einer Provinz der Niederlande, zieht jährlich mehr als sieben Millionen Besucher an. Fast 7.000 denkmalgeschützte Kaufmanns- und Lagerhäuser, nahezu 1.300 Brücken aus dem 16. und 17. Jahrhundert und 165 malerische Grachten zeugen von einem goldenen Zeitalter des (See-)Handels. Hans Peter Schmitt zeigt ein Kaleidoskop von Bildern dieser „Weltstadt mit Herz“.

Man sieht Aufnahmen von Grachtenhäusern, die mit hübschen Giebeln geschmückt sind und die Kanäle flankieren, auf denen an zahlreichen Stellen Hausboote festgemacht haben. Bilder aus dem Reichsmuseum zeigen u. a. Werkevon Rembrandt und Vermeer. Der Streifzug geht quer durch die Stadt und zeigt auch die noblen Einkaufsstraßen, Coffee-Shops und dasRotlichtviertel. Ein Ausflug Mitte April in den Keukenhof zeigt ausführlich und in beeindruckender Weise die bunte, vielfältige und eindrucksvolle Pracht der Tulpenblüte.

Der Bildervortrag „Amsterdam“ beginnt am Dienstag, 17. November 2020 um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Kurhauses Bad Rappenau. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro an der Abendkasse, mit Gästekarte 7 Euro.Die Abstands- und Hygieneregeln vor Ort sind zu beachten. Bitte bringen Sie zum Vortragsabend eine Mund-Nasen-Maske mit.