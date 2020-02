Amtliche Gebretterwarnung 4.0

Hallo Freunde des treibenden 4/4 Takts. Die Zeit ist reif für die 4. Edition der amtlichen Gebretterwarnung. Dieses mal haben wir die Ehre im Club Thing in Metzingen zu zelebrieren. Dem Namen alle ehre machend verwöhnen wir eure Ohren mit einer exquisiten Auswahl an Dj´s. Optisch vollendet wird die Veranstaltung mit special Deko von Ysono Decorations. Getränke können Preiswert an der Bar erworben werden. Dort gibt es auch begrenzt Gratisobst. Freut euch auf ein unvergesslichen Abend mit gewohnt Familiären Vibes!

See you at the floor.

Line Up:

22.00 - 00.00: DevonX (Ysono) - Progressive Psytrance

00.00 - 01.30: DruckVeredler (Raving Mad) - Fullon Psytrance

01.30 - 03.00: Sekundenschlag (FMF Recordings) - Fullon

Psytrance

03.00 - 05.00: DamnTrickz (Farbenrausch) - Fullon Psytrance /

Darkpsy