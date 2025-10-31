Amy Montgomery and Band Preyrs

Amy Montgomery ist eine musikalische Naturgewalt!

Amy Montgomery - unverschämt und inspirierend, mit kraftvoller Stimme und einer grandiosen Bühnenpräsenz – Irischer Rock vom Feinsten!

Amy Montgomery ist mit 24 Jahren bereits eine musikalische Naturgewalt. Geschmückt mit Kriegsbemalung und extravagant gestalteten Bühnenoutfits präsentiert sie sich sowohl als Performerin und Sängerin als auch als furchtlose und selbstbewusste Persönlichkeit. Immer mit der Botschaft: „Vergesst nicht, euch selbst zu lieben - Feiert das Leben!“ Am 25.August veröffentlicht Amy ihre neue Single “Forever And You” und am 06.Oktober eine neue EP “ASTIL“.

Ihre universelle Musik lässt Rocker wieder ein wenig Pop schätzen und Elektro Fans werden Gefallen an fetten Gitarren Riffs finden. Die Individualität aus dieser, gemeinsam mit Ihrem Drummer Michael Mormecha entworfenen Eigenproduktion, sickert regelrecht aus diesen großartigen Songs heraus. Wer erinnert sich nicht gerne an Hammer Bands wie Soulwax, Republica oder Gossip?

Wie eine kraftvolle Botschaft aus kreischenden E-Gitarren und rauchiger Stimme auf eine Leinwand gespritzt.