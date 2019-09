AmyJo Doh and The Spangles sind ein Anglo-Spanisches Quartett um Frontfrau AmyJo Doherty, deren Talent und Bühnenpräsenz, dem ihres „etwas“ bekannteren Bruders, Pete Doherty, in nichts nachsteht. Genau diese Livequalitäten werden mittlerweile in Spanien, Belgien, England, Frankreich und Deutschland geschätzt, was der Band eine immer größere Popularität und Anhängerschaft beschert.

In den Augen der Kritiker besticht die Band durch ihre fesselnde und elektrisierende Art. Wobei das gefesselt sein rein geistiger Natur ist. Körperlich entfesseln Martin Víal (Gitarre), Santiago Alegrett (Bass), Greg Meson (Drums) und ihre charismatische und gleichermaßen charmante Frontfrau AmyJo Doherty ein Feuerwerk auf der Bühne, das direkt im Publikum aufgeht und diesem ein feuchtfröhliches, sowie schweißtreibendes Erlebnis der Extraklasse garantiert.

Das Debüt-Album „Calle de the Spangles” erschien 2018 auf Sweepland Records und ist als Vinyl, CD und Download erhältlich. Mit diesem Paradebeispiel des Indie-Pop-Rock Genres ist es der Band gelungen das Feeling ihrer Live-Shows nahezu identisch für den heimischen Genuss zu konservieren. Was nicht verwundert, schließlich sind die ausgewählten Songs vorwiegend die Favoriten ihres Publikums.