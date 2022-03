An der Stadtmauer entlang durch die Stadtgeschichte

Die historische Stadtmauer Herrenbergs weist bei der kommenden Stadtfüh-rung am Sonntag, 3. April, den Weg. Ab 15 Uhr können Interessierte gemein-sam mit Gästeführerin Dr. Michaela Bautz in die Stadtgeschichte eintauchen.

Entlang der mittelalterlichen Stadtmauer Herrenbergs, von der noch mehr als die Hälfte erhalten ist, geht es vorbei an den stadtgeschichtlich bedeutsamen Orte, die sie berührt. Beginnend am ältesten Gebäude der Stadt, dem Fruchtkasten, folgt die Führung der Mauer am Graben, durch die Bad- und Froschgasse entlang bis zum Nufringer Tor und zum Marktplatz, von wo aus der Aufstieg zur Burg erfolgt. Festes Schuhwerk und ausreichende Kondition für den Aufstieg zur Burg sind empfehlenswert.

Treffpunkt mit Gästeführerin Dr. Michaela Bautz ist um 15 Uhr vor dem Fruchtkasten. Die Führung ist ein kostenlos.

Anmeldung erforderlich

Anmeldungen sind bis Freitag, 01. April, 11.30 Uhr erforderlich beim Amt für Wirtschaftsförderung und Kultur, per E-Mail an ktm@herrenberg.de oder unter Telefon 07032 924-320. Verspätete Anmeldungen nach Anmeldeschluss können nicht mehr bearbeitet werden.

Hinweise zu Corona

Für alle Führungen gilt der 3G-Nachweis.