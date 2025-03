An diesem Tag wollte ich Flieger werden

as Theater GOBELIN im Künstlerhof Rottenburg hat mit Unterstützung des Stadtarchivs aus dem Buch von Josef Eberle "Aller Tage Morgen" ein neues Theaterstück entwickelt, das nun Premiere feiert.

Die Schauspielerin Janne Wagler nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit, in die Kindheit von Josef Eberle. In Miniaturen zwischen Licht und Schatten, wunderbar bereichert durch die Musik des in Warschau lebenden Musikers Marek Zurawski, werden ausgewählte Geschichten aus dem Buch von Josef Eberle „Aller Tage Morgen" lebendig.

Es ist ein liebevoller Blick in die Zeit der Kindheit, in der die Dinge des Alltags noch unmittelbar zu uns sprechen. Der Wert kleiner Momente des kindlichen Glücks, einer Stadtgemeinschaft, die einander kennt, und in der die Wunder noch Wunder sind, werden hier erlebbar und sind in unserer aufgewühlten Zeit ein wertvoller Impuls für unsere Sehnsucht nach einem friedlichen Zusammenleben.

Dieses neue Stück feiert im Herzen der Stadt, inmitten der Ausstellung zu Josef Eberles Rottenburg seiner Kindheit, an einem wie dafür geschaffenen Ort, im Saal des Sülchgaumuseums.

Veranstalter ist das Stadtarchiv.