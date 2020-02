An Early Cascade – Echoes Tour 2020

AN EARLY CASCADE sind mit ihrer neuen Single „ECHOES“ zurück, welche den Trott und aktuellen Zeitgeist unserer Gesellschaft entblößt und herausfordert. Roh, düster und unbequem – die Marschrichtung für das neue Album ist gesetzt.

AN EARLY CASCADE gibt es seit 2004 – die lange und turbulente Geschichte haben sie zu der Band geformt, die sie heute sind und so hat sich auch ihr Sound entwickelt. Heute pendelt die Musik der Gruppe zwischen Alternative und Progressive Rock, doch kategorisieren lassen sich die Jungs immer noch nicht. Es ist schier unmöglich sie auf ein Genre festzunageln. Die Schichtung der Stile gleicht der Differenziertheit von Thrice, die kompositionellen Wagnisse dem Talent der Szenegröße Karnivool, der energetische Sound erinnert an Funeral For A Friend, Circa Survive und zeitweise sogar an die Eleganz von Muse.