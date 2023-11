An Erminig - Plomadeg - Bretonische Musik

Berichte von außergewöhnlichen Ereignissen und Personen waren schon in früheren Zeiten willkommene Abwechslungen im oft harten und eintönigen Leben der Menschen auf dem Lande und in der Stadt. Lange bevor es Zeitungen und andere Medien gab, wurden Nachrichten, die über Skurriles, Erheiterndes oder Trauriges berichteten, von fahrenden Sängern und Musikanten von Ort zu Ort getragen. Diese Art der Informationsverbreitung war auch früher in der Bretagne üblich.

Das Programm PLOMADEG greift diese Tradition auf und erzählt in (Tanz-) Liedern und Balladen heitere, bewegende, aber auch traurige Begebenheiten aus dem täglichen Leben der bretonischen Landbevölkerung. Das Programm bietet einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Einblick in das Leben früherer Zeiten, wobei auch gelegentlich auf das Hier und Jetzt Bezug genommen wird.

Neben diesen Geschichten finden sich im PLOMADEG-Programm auch Tänze, die heute noch in der Bretagne sehr aktuell sind und von Jung und Alt auf dem traditionellen Tanzfest, dem „Fest Noz“ und „Fest-Deiz“ getanzt werden.

Die Musiker: Barbara Gerdes, Andreas Derow und Hans Martin Derow.

Infos: www.an-erminig.de

Eintritt: VVK 17,50/12,00 Euro, Abendkasse 19,00/14,00 Euro.

Karten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen - in Marbach bei Foto Beran (Marktstraße 32) und in Rielingshausen bei Euli-Service (Hauptstraße 8).

Im Internet sind Karten unter www.reservix.de (Suche nach Marbach am Neckar) sowie über die Tickethotline 01806 700 733 erhältlich.

Die Abendkasse öffnet um 19.00 Uhr.