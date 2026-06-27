An evening with: Bob Dylan

Rick Black covert Bob Dylan auf Burg Stettenfels am 20.8.2026.

Hommage an eine Legende der Musikgeschichte zum 85. Geburtstag.

Mehr als eine Cover-Show – Eine Verneigung vor dem Original.

Was Rick Black auszeichnet ist seine tiefe Verbundenheit zu Bob Dylan, zum Mensch und zu seiner Musik. Er imitiert eben nicht Bob Dylan - er macht die Lieder zu seinen eigenen, ohne sie zu verfälschen. Seine Arrangements respektieren das Ursprüngliche und erweitern es durch persönliche Nuancen. Gerade zum 85. Geburtstag wird das zu einer Geste der Dankbarkeit: Die Musik lebt, weil sie weitergetragen und neu interpretiert wird.

Die Auswahl der Songs – Ein Streifzug durch Jahrzehnte

Das Konzert auf Burg Stettenfels ist eine Reise durch Dylans musikalische Epochen. Jeder Song ist ein Mosaikstein, der etwas vom Gesamtbild Dylan preisgibt: die Suche nach Identität, das Ringen um Gerechtigkeit, der Wunsch nach Liebe und Frieden.

Der Abend soll mehr sein als ein einfaches Coverkonzert. Es soll eine Hommage an eine Ikone, eine Liebeserklärung an die Kraft der Musik und ein Zeichen dafür sein, wie ein Künstler wie Bob Dylan Generationen verbindet. Wer diesen Abend erlebt hat, trägt ihn als Inspiration weiter.