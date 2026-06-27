The Beat Brothers

Für Livemusikfans ist das Sommerkonzert der Beat Brothers in Untergruppenbach ein echter Höhepunkt – und das bereits seit 13 Jahren.

Auch in diesem Sommer rocken die vier Musiker mit ihren handgemachten Gitarrensounds die alten Gemäuer der Burg Stettenfels.

Wo einst Rüstungen klapperten und Burgfräulein stolzierten, hallt heute einmal im Jahr Rockmusik von den Sandsteinmauern wider: beim Sommerkonzert der Beat Brothers auf der Burg Stettenfels. Mit ihrer mitreißenden Energie nimmt die Band das Publikum schon von den ersten Takten an mit auf eine musikalische Reise in die „gute alte Zeit“. Die vier gut gelaunten und motivierten Musiker präsentieren ein Best-of der 1960er bis 1990er Jahre, mit Schlagzeug, Bass, zweimal Gitarre und viermal Gesang. Dabei zeigt sich schnell, was die Beat Brothers von vielen anderen Coverbands abhebt: Songs von den Beatles, Rolling Stones, Kinks, The Who, Pink Floyd und Queen performen sie mit Professionalität, Brillanz und hoher Perfektion. Gleichzeitig geben sie den Songs eine ganz eigene, originelle Note. So beweisen Franz und Arno Matejcek, Sebastian Heiner und Christopher Wüst bei jedem Konzert aufs Neue, dass sie ihre Musik nicht nur spielen, sondern auch leben.

Bei trockenem Wetter findet das Konzert unter freiem Himmel statt. Andernfalls steht ein großzügiger Gewölbekeller als geschützte Alternative zur Verfügung, regensicher und genauso charmant wie die Open-Air-Kulisse. Aber: Die Plätze sind begrenzt und zudem begehrt – nicht umsonst war die Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer schnell ausverkauft. Insofern ist es ratsam, sich frühzeitig eine Karte zu sichern.

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