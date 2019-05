Gast: Micah Erenberg

Ende der Funkstille: Nach langjähriger Pause meldet sich AN HORSE endlich wieder zurück. Das australische Indierock-Duo ist am 13. Juni im clubCann in Stuttgart/Bad Cannstatt zu Gast.

Zwischen Brisbane, Montreal und New York haben sich Kate Cooper und Damon Cox wieder gefunden: AN HORSE sind zurück. Nach den zwei Alben "Rearrange Beds" (2010) und "Walls" (2011), unzähligen eigenen Shows auf der ganzen Welt und gemeinsamen Touren mit Death Cab For Cutie, Tegan and Sara oder Silversun Pickups nahm sich das australische Indierock-Duo eine Pause.

Cooper zog es nach Montreal in Kanada, Cox verschlug es direkt ins Herz von Manhattan. Doch die gemeinsame Zeit schweißte die beiden unzertrennlich zusammen, sie blieben im ständigen Kontakt. Nach fast sechsjähriger Pause traf man sich wieder, probte, schrieb sogar neue Musik. 2018 erschien mit der Single "Get Out Somehow" ein erstes musikalisches Lebenszeichen, das die Band so frisch, melodisch und emotional wie eh und je zeigt.