Leicht versteckt und doch mitten in der Stadt steht ein kleines Zelt. Zur vereinbarten Zeit werden wir hineingebeten. Leise flüsternd und mit geheimnisvollen Botschaften ausgestattet, betreten wir eine Welt voller Rätsel und Wunder. Wir begegnen Adja und ihrer Familie, die einen Weg suchen, ihre Welt zu erhalten und zu schützen und entdecken die Geschichte von AN-KI – über den Ursprung und das Schicksal der Menschheit und das Gedächtnis der Erde.

Mit AN-KI hat die Katalonische Compagnie ORTIGA ein einzigartiges immersives Theatererlebnis für alle ab 8 Jahren entwickelt. Objekttheater, Musik, Szenografie und Lichtdesign greifen unabdingbar ineinander und erschaffen eine zugleich ursprüngliche und futuristische Welt, märchenhaft und erschreckend real. Zwischen Dystopie und Utopie schwankend, werden wir an unsere Verantwortung für die Welt, in der wir leben, erinnert.