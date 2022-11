Eisheilige Nacht 2022

Am Ende eines jeden Jahres wird auf der Eisheiligen Nacht wieder durch Deutschland gerockt.

Mit dabei natürlich wie immer Subway to Sally, die sich zu diesem Event andere geniale Bands der Rock- und Metalszene einladen. Gemeinsam wird dann das erfolgreiche Jahr gefeiert und der Saal zum Kochen gebracht. Gothic, Metal, Rock – dieses Festival ist ein Highlight für alle Fans der dunklen Szene.

Neben der Potsdamer Band Subway to Sally waren unter anderem schon Bands wie Lord of the Lost, Lordi, Korpiklaani und die Apokalyptischen Reiter auf den Bühnen der Eisheiligen Nacht gestanden und haben Auftritte vom Feinsten geboten. Kalt wird es einem auf der Eisheilgen Nacht bestimmt nicht, denn hier wird ordentlich eingeheizt. Spektakuläre Bühnenshows der Bands sorgen für eine wundervolle Nacht für die schwarze Szene. Line-Up 2020: Subway To Sally / Mr. Hurley & die Pulveraffen / Tanzwut / Mr. Irish Bastard