FRINC ist Musik aus dem Paradies. Pop versetzt mit Nuancen von Afrobeat, Reggae und World Music mit deutschen Texten.

FRINC ist Vollblut-Musiker, der auf der Bühne seine natürliche Heimat hat. Jetzt heißt es: Loslassen und sich fallen lassen. Das sind good Vibrations für jeden Tag, denn anders kommt es sowieso.

Spätestens mit dem gemeinsamen Song „Einfach so“ mit GReeeN hat sich FRINC in der deutschsprachigen Musiklandschaft etabliert. Neben mehreren Spotify Editorial-Playlists seiner Songs und zwischenzeitlich über 100.000 monatliche Hörer_innen ist das nächste Highlight die gemeinsame Tour als Support von GReeeN im deutschsprachigen Raum. Am 22. Oktober 2021 erschien die Debut EP „Lass los“ mit 5 Songs, die perfekt in die Welt von FRINC einführen. Das erste Album wird 2022 erscheinen.