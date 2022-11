“Scheiß auf hunderttausend Likes, ich will hunderttausend live.“ - Nachdem seine erste Solo-Tournee aufgrund Covid19 leider abgesagt werden musste, bestätigt Mace nun neue Termine für Dezember 2022.

Bereits mit seiner Debütsingle „Schubladendenken“ hat Mace eindrucksvoll klargestellt, dass seine Art von Musik jede potenzielle Schublade sprengt. Er versteht es, rhythmisch zu variieren und unter Beweis zu stellen, wie unbefangen moderner Rap aus Österreich klingen kann. Mal reflektiert der junge Wahl-Salzburger persönliche Erlebnisse („Weißt du noch“), mal springt er zwischen schnelleren und langsameren Passagen hin und her und hin und wieder packt er auch kompromisslos die Autotune-Keule aus („Alle so wie du“ und „An mir vorbei“). Und auch Radiosender wie Ö3 oder Welle1 sind bereits auf den Ausnahmemusiker aufmerksam geworden

Mace lädt den Hörer mit seinen Erzählungen auf eine Reise durch seine ganz persönlichen Erfahrungen, Emotionen und Verrücktheiten ein. Und diese Einladung wird gerne angenommen. Die Frisur sitzt, die Stimmung brodelt und die Stimme brettert über den Beat wie eine Dampflok. Trotz der Mischung unterschiedlichster Stilrichtungen und furchtlosem Mut, sich selbst auszuprobieren, schafft es Mace unbeeindruckt, ein klares Soundbild zu definieren und nicht im Chaos verschiedener Inspirationsquellen unterzugehen.

Am 13. September 2019 erschien sein Debüt-Album „AMACEING“, mit welchem er zusammen mit Rap-Kollegen Dame quer durch Österreich und Deutschland tourte. 41 Tourstops und mehr als 35.000 Besucher - ein Großteil der Shows wurde hochverlegt und war ausverkauft. Spätestens jetzt wurde es Zeit für die erste Solo-Tournee, die ursprünglich im Mai 2020 stattfinden sollte. Leider musste diese aufgrund von Covid19 verschoben und später ersatzlos abgesagt werden. Umso mehr freut sich Mace nun, die „Mace Against The Machine Tour 2022“ ankündigen zu dürfen und seine längst überfällige Solo-Tournee endlich antreten zu können.