"Durchzechte Nächte in berliner Technoclubs, Trinkeskapaden im Kiez, der Konsum von so ziemlich jedem berauschenden Mittel und ständig auf Achse sein mit Atzen und Freundinnen - dieses Leben verpackt Ski Aggu in seinen Texten. Dabei kann der gebürtige Wilmersdorfer neben dem Feiern vor allem eines - rappen. Punchlines, Technik, laidbackflow und unterhaltsamer, authentischer westberliner Untergrundrap.

Das alles macht Ski Aggu zu einem aufstrebenden Newcomer in der neuen Generation. Der "junge Atze" hat einiges vor und diesen Sommer wird seine Debut EP erscheinen. Hier könnt ihr euch einen Eindruck von seinem Talent verschaffen: https://open.spotify.com/artist/6CP5wWvO8oIxedESJNCN4H?si=TG9IMCNSQ1y0r7APEJLaHQ"