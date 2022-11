Im letzten Jahr, das geprägt war von der Pandemie, veröffentlichte der Münchner Künstler ENNIO seine Debüt Single “Blaulicht”, pünktlich zu seinen allerersten Konzerten, als Support von Provinz und MAJAN.

Seine Social Media Zahlen steigen rasant an und Musik Größen wie Casper, MAJAN, Paula Hartmann oder Jeremias reagieren auf ENNIO’s ersten Song und bekennen sich als Fans. Während ENNIO bereits mit den aktuell spannendsten Künstler*innen der deutschen Musikszene arbeitet, knacken seine ersten beiden Singles “Blaulicht” und “Kippe” gerade die eine Millionen Streams Marke. ENNIO überzeugt. Nicht nur mit seiner Liveshow, die er neben weiteren Support Shows für MAJAN und Jeremias auch auf ersten Festivals wie dem About You Pangea Festival, Reeperbahn Festival oder Musikschutzgebiet spielen wird, sondern auch musikalisch. Mit seiner markanten, tiefen Stimme, den eingängigen Texten und den zeitgemäßen Produktionen seiner Songs.

Nun hat der Newcomer seine Debüt EP “stundenull” veröffentlicht, auf der neben seinen ersten Singles, drei weitere Songs vorhanden sind. Die Songs der EP fallen auf, es sind Songs einer Generation, die sich nicht in die übliche Release Welt der deutschen Musiklandschaft einreiht und eine Bandbreite an musikalischer Vielfalt und unterschiedlichen Emotionen zeigt. Rund um den Release seiner Debut EP announced ENNIO seine erste eigene Headline Tour, bei der er in Deutschland und Österreich im Dezember 2022 auf “Die Erste Tour” gehen wird. Die Stunde Null hat geschlagen, Indie Fans macht euch bereit.