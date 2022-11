Viele kennen Peter Keller bereitsalsfestes Band mit glied von Peter Maffay, mit dem er seit über17 Jahren als Produzent, Musical Directorund Gitarrist unterwegs ist.

Mitseinen eigenen Songs im Gepäck geht der ECHO-Preisträger jetzt selbst aufkleine feine Deutschland–Tournee.

Kellers Songs entstehen in den eigenen Hamburger „Chefrock Studios“– die Ideen liefert in bester Songwriter-Manier das Leben. Jetzt geht er mit seiner Musik den Weg, den er schon lange spürt. Er möchte die Intimität der Clubsfühlen, mit seinem Publikum in direkten Kontakt treten und zwischen seinen Liedern die ein oder andere Anekdote loswerden und davon gibtes einige. Ganz nach dem Motto: Nun gehen wir endlich zusammen, stehen gemeinsam „unterdemselben Mond“.