Eine Stimme, die die Zeit anhält. Songs wie ein Leuchten im Wald. CATT macht aus aus scheinbar kleinen Geschichten universelle Erzählungen über das Jetzt, das Hier, das Sein.

Musik als Hoffnung, Klavierballaden voll strahlender Klarheit, ein neuer Entwurf von Pop, voller Tiefe, voller Funkeln.

Aufgewachsen in einem Drei-Häuser-Dorf in Norddeutschland zwischen Wald, Feldern, klassischer Klavierausbildung und Posaunenchören, umgab CATT die Musik von Kindesbeinen an. Bevor sie richtig sprechen konnte, sang sie.

Heute wechselt sie mühelos zwischen den Instrumenten, begeistert sowohl in Solo-Konzerten als auch mit Band mit einer immensen Musikalität und Spielfreude.

Das Debutalbum "Why, Why" und die Nachfolge EP mit Akustik-Versionen fanden ihren Weg in zahllose Ohren und Herzen und überschwängliche Rezensionen. Die Termine der dazugehörigen Tour hinterließen ein begeistertes Publikum. Auch 2022 wird CATT wieder live zu sehen sein. Mit neuen Geschichten, mit neuen Liedern. Um für einen Abend lang die Zeit anzuhalten.

"Eine ganz außergewöhnliche Sängerin und Songschreiberin." NDR 2 / Peter Urban "Packende Songs, dunkel, geheimnisvoll und heimelig wie eine Mondnacht." Deutschlandfunk Kultur