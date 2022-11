Egal, ob treibende oder verträumte Pop-Melodien. Ob mit der Leichtigkeit des Indie-Rock oder der melancholischen Schwere des Folk.

Ob psychedelischer Slacker-Vibe oder leidenschaftliche, tanzbare Sehnsucht. Some Sprouts schaffen es stets, aus flächigen Synthesizer-Sounds, energie-, wie gefühlvollen Gitarrenticks, melodischen Basslines und treffenden Drumpatterns Songs zu formen, die man immer wieder fühlen möchte.

Allein auf Spotify wurden ihre Lieder über 25 Millionen Mal gestreamt. Sie tourten in über 6 Ländern, spielten über 100 Konzerte und standen auf den Bühnen internationaler Festivalgrößen wie The Great Escape, Standon Calling, Eurosonic Noorderslag, MS Dockville und Szene Openair. Mit Les Reves d'Enfants erscheint nun die dritte EP der Band. Es ist die langersehnte Vinylwerdung von „Someone you Love" und aktuellen Chartstürmern wie „Aloe Vera (clear my mind)". Schwermut und Frohsinn verschmelzen auf der gelben platte (limited edition) zu einem frechen musikalischen Desert. Zitronig und süß. Es wird dir gefallen :)