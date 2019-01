Joana Fee Würz & Meike Julie Beni - aber bitte mit Musik

Genießen Sie einen unvergesslichen Konzertabend mit Joana Fee Würz und Meike Julie Beni. Am Klavier begleitet Marcos Padotzke die Schwabenmädels durch das musikalische Potpourri aus Pop, Chanson, Musical und Schlager. Annett Louisan, Trude Herr und so mancher Musical-Klassiker: Joana Fee & Meike Julie präsentieren Ihnen die ganze Bandbreite ihrer Lieblingssongs.

Joana Fee Würz war in den letzten Jahren auf vielen renommierten Musical-Bühnen in Deutschland in Hauptrollen zu hören und zu sehen, zuletzt als Jane und Kala in Disneys Musical TARZAN im Apollo Theater Stuttgart. Auch Meike Julie Beni verkörperte bereits die unterschiedlichsten Hauptrollen. Im vergangenen Jahr begeisterte sie das Publikum in ihrer Show „Fabulous - Disney meets Musical“ - in Concert.