Ana Popovic - Like it on Top Tour

Ana Popovic, die Blues und Rock Gitarristin und Sängerin, die zu den angesehensten Künstlern der Musikwelt gehört, veröffentlicht ein neues Album, auf dem sie zehn verschiedene Aspekte der Stärken von Frauen auf zehn neuen Songs erforscht. Die preisgekrönte Gitarristin und Sängerin ist zurück auf Tour, um das neue Album "Like It On Top" zu präsentieren. Produziert wurde das grandiose Album vom viermaligen Grammy-Gewinner Keb `Mo. Ana Popvic wurde von Bruce Springsteen als "one helluva a guitar-player" bezeichnet und für sechs Blues Music Awards nominiert. Sie ist auf den Covers von Vintage Guitar und Guitar Player Magazine erschienen. Ihre Alben Can You Stand The Heat" und Unconditional" waren USA Today Picks-Of-The-Week und wurden in der NPR Weekend-Edition vorgestellt. Fast alle Alben von Popovic erreichten die Spitze der Billboard-Blues-Charts. Sie und ihre sechsköpfige Band waren unermüdlich auf Tour und teilten sich mit B. B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Joe Bonamassa und vielen anderen die Bühne.