Die in Belgrad geborene Gitarristin und Sängerin ANA POPOVIC aus L.A. hat gerade ein neues Album fertiggestellt, das von dem viermaligen Grammy Winner Sänger und Songwriter Keb' Mo'! produziert wurde. Das bluesbeeinflusste Album enthält Gastauftritte von Robben Ford, Kenny Wayne Shepherd und Keb' Mo'.Albumveröffentlichung September 2018 - Stay tuned for more!"Ana Popovic ist eine verdammt gute Gitarristin."Bruce Springsteen."Ana rockt den Blues auf feine, feine Art und Weise."Billy Gibbons (ZZ Top)Ana und ihre kraftvolle Band sind unermüdlich auf Tournee und spielen große Blues-, Jazz- und Rockfestivals. Sie ist die einzige weibliche Gitarristin, die Teil der"All-Star"-Erfahrung Hendrix 2014 - 17 ist. Unterstützt von Fender, D'Angelico, Jim Dunlop und DR Saiten. Gemeinsame Headliner-Bühnen mit B.B. King, Buddy Guy, Joe Bonamassa, Gary Clark Jr. und viele andere. Nominiert für sechs Blues Music Awards, erschienen auf dem Cover des Vintage Guitar und Guitar Player Magazins. Ihre Alben Can You Stand The Heat (2013) und Unconditional (2011) waren Pick-Of-The-Week von USA Today und wurden auf NPR Music veröffentlicht. Fast alle Alben von Ana haben es in die Top 5 der Billboard Blues Charts geschafft und werden regelmäßig im US-Radio gespielt.