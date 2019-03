Analogue Audio Showcase

Superstrobe aka Manuel Winkler ist in Berlin geboren und hat sich, seit Anfang der 90er Jahre, als DJ und Musikproduzent zu einem festen Bestandteil der Szene entwickelt. Johannes Heil, Thomas Heckmann, Extrawelt, Paul und Fritz Kalkbrenner, Gary Beck, The Advent und Boys Noize feiern seinen Sound - und, genau dass tun wir auch - so ganz ohne Sperrzeit! Dominik Vaillant ist mit Superstrobe sehr gut befreundet und Kopf hinter dem Berliner Techno-Label Analogue Audio, sowie ein echter Eck-Pfeiler im Veröffentlichungsradar der heutigen Szene. Mehr als ein Jahrzehnt, erhält Dominik mit seiner Musik die Seele des "Technos" und findet sich in Verkaufslisten und Regalen der Plattenläden immer ganz oben. Lokalen Support gibt es von; Pravi Lopov und Paul Glemser, der auf der Terrasse seine neue "Emmas Reise" vorstellt....was sollen wir noch sagen: Analogue Audio ist in der Stadt! Kommt und gebt Gas in der Hafenstraße.