Mit einer der kraftvollsten Stimmen der modernen Musikgeschichte und ihrem unverkennbar einzigartigen Timbre zählt die Pop-Ikone Anastacia seit Anfang der 2000er weltweit zu den erfolgreichsten Popstars ihrer Zeit.

Obwohl der große Erfolg in ihrer Heimat, den USA, ausblieb, verkaufte sie weltweit mehr als 50 Mio. Tonträger und feierte Multi-Platin-Hits wie „I’m Outta Love“, „Paid My Dues“ und „Left Outside Alone“. Insgesamt erhielt die Sängerin bis heute über 225 Auszeichnungen in 31 Ländern und zählt in 19 davon Nummer-1-Hits. 2025 feiert ihr ikonisches Debütalbum „Not That Kind“ sein 25-jähriges Jubiläum, was Anastacia auf einer Tour durch UK sowie Europa mit ihren größten Hits zelebrieren möchte, dabei verspricht sie ihren Fans besondere Shows. Auf der #NTK26 Tour wird sie im Sommer 2026 auch in Balingen zu sehen sein.