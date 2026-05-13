Anastasia - Musical

Ein Geheimnis, ein Mythos aus alter Zeit – tauche ein in die bewegende Geschichte der jungen Anastasia, die zwischen den Schatten der Vergangenheit und dem Glanz einer neuen Zukunft ihren Weg sucht. Von den prächtigen Palästen des zaristischen Russlands bis hin zu den pulsierenden Straßen von Paris in den 1920er Jahren vereint dieses hinreißende Musical packende Historie und leidenschaftliche Romantik. Begleitet von mitreißender Musik entführt es dich in eine Welt voller Sehnsüchte und Geheimnisse.