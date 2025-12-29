ANASTASIA the Musical - Premiere

Zu Beginn der Handlung führt uns »Anastasia« ins prunkvolle russische Zarenreich des Jahres 1917. Doch die Welt ist im Umbruch: Der Zar (Christian Unger) wird gestürzt und es kommt zu einem tödlichen Angriff auf die Zarenfamilie.

Aber die Gerüchte besagen: Die jüngste Zarentochter Anastasia (Fanny Schaumann) hat überlebt! Zehn Jahre später lernen wir die Straßenkehrerin Anja (Froukje Zuidema) kennen. Ohne Erinnerungen an ihre Vergangenheit und somit ohne Identität wächst sie in einem Waisenhaus auf. Mit der Hilfe der beiden Überlebenskünstler Dimitri (Simon Ihlenfeldt) und Wlad (Arian Röhrle) schlägt sie sich bis nach Paris durch: Denn, leise, ganz leise, kehrt die Erinnerung an ein Leben zurück, das sie längst vergessen hatte … Die Reise führt Anja – und die Zuschauer – ins Paris der Zwanzigerjahre. Sie ist auf der Suche nach Anastasias Großmama (Kathleen Kraus). Diese hat sich nach dem Tod des Zaren mit ihrer Hofdame Lilly (Barbara Streit) ins Exil zurückgezogen. Aber nicht alle Menschen, auf die Anja trifft, sind ihr wohlgesinnt. Ein junger Soldat namens Gleb (Simon Staiger) ist ihr auf den Fersen, um den Mythos »Anastasia« für immer zu vernichten … Eine tiefgründige Story aus vergangenen Zeiten, bewegende Musik sowie eindrucksvolle Kostüme und Kulissen, die die russische Zarenzeit ebenso zum Leben erwecken wie das pulsierende Paris.