Anastasia: The Musical

Halbszenische Aufführung der Musical Academy Tübingen mit Orchester unter der Leitung von Emilia Schneider und der Regie von Silvester Keller.

Im Jahr 1917 stürzt die Russische Revolution die Zarenfamilie Romanow und ermordet alle Familienmitglieder. Doch eine Legende bleibt bestehen: Ist Anastasia, die jüngste Tochter des Zaren, noch am Leben? Das Musical ANASTASIA erzählt die spannende Geschichte von Anja, einer jungen Frau ohne Vergangenheit: Als

Jugendliche erwacht sie am Rand einer Straße mit nichts als vagen Erinnerungsfetzen und einem unerschütterlichen Wunsch: Sie will herausfinden, wer sie wirklich ist. Auf ihrer Reise trifft Anja auf den abgebrühten Dimitri und seinen charmanten Verbündeten Vlad. Die beiden planen gemeinsam, die verschollene Zarentochter Anastasia zu finden – oder eine junge Frau, die sie als Anastasia ausgeben können. Anja soll mit ihnen nach Frankreich reisen, dort erhoffen sich Dimitri und Vlad Freiheit und Geld. Denn: Die geflüchtete Zarenmutter verspricht denjenigen eine Belohnung, die ihre Enkeltochter Anastasia zu ihr nach Paris bringen.