Musical in zwei Akten von Joseph Stein und Jerry Bock

Gastspiel Theater Heidelberg

Statt mit dem ursprünglich geplanten Gastspiel der Inszenierung »Rigoletto« von Giuseppe Verdi ist das Theater Heidelberg ab Februar mit seiner Erfolgsinszenierung des Musicals »Anatevka« von Joseph Stein und Jerry Bock in Heilbronn zu erleben. Premierentermin bleibt der 14. Februar 2019 um 19.30 Uhr im Großen Haus. Auch alle weiteren acht Vorstellungstermine finden an den geplanten Tagen statt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, auch die Termine im Abonnement bleiben identisch.

»Anatevka« ist ganz zweifellos ein Welterfolg! Das Musical nach der Erzählung »Fiddler on the Roof« von Sholem Aleichem trat nach seiner Uraufführung 1964 in New York einen unvergleichlichen Siegeszug über die Bühnen der Welt an. Mit Songs wie »Wenn ich einmal reich wär?«, »Tradition« und »Ist es Liebe« gehört »Anatevka« zu den zehn erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Musik, die jiddisch, russisch und nach Klezmer klingt, Tanznummern sowie die immer wieder berührende Geschichte sind der Grund für den Erfolg.Russland 1905. Der jüdische Milchmann Tevje lebt mit seiner Frau Golde und seinen erwachsenen Töchtern in dem kleinen Dorf Anatevka. Die Zeiten sind schwierig, das Geld ist knapp. Da kommt es Tevje gerade recht, dass der reiche Fleischer von Anatevka seine älteste Tochter heiraten möchte. Doch das Mädchen hat längst einem anderen die Treue geschworen, einem armen Schneider, den sie schon seit Kindertagen kennt. Aus Liebe zu seiner Tochter erlaubt Tevje schweren Herzens die Heirat, verstößt aber damit gegen das wichtigste Element des jüdischen Zusammenlebens, die Tradition. Die gebietet, dass Mädchen sich nicht selbst einen Mann suchen dürfen, sondern von einem Heiratswilligen auserwählt werden, der die Heiratsvermittlerin schickt. Durch das Vorbild der großen Schwester ermutigt, wollen auch Tevjes andere Töchter nicht warten bis irgendein Mann um ihre Hand anhält. Tevjes Welt gerät nicht nur durch das selbstbewusste Verhalten seiner Töchter aus den Fugen. Die Juden sind immer stärkeren Anfeindungen ausgesetzt, stoßen mit ihren Bräuchen auf Ablehnung. Es wird für sie immer ungemütlicher in Anatevka.