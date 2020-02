Anathema - we´re here because we´re here

× Erweitern Anathema

Wenn man über ANATHEMA spricht, dann muss man weit zurückgehen: Bereits seit 1990 ist die britische Band unterwegs und sorgt für anspruchsvolle Rockmusik, die sich vom frühen Doom-Metal der Anfangstage zu atmosphärischem Prog-Rock weiterentwickelt hat.

Die Band um die Masterminds Danny und Vincent Cavanagh veröffentlichte in den letzten dreißig Jahren elf Alben, zuletzte 2017 das viel gerühmte „The Optimist“. Nach so langer Historie haben sich ANATHEMA in Fankreisen eine hohe Reputation erspielt, gehören sie doch heute zusammen mit den musikalisch verwandten Porcupine Tree mit zu den herausragenden Vertretern britischen Prog-Rocks.

Im kommenden Jahr feiert dann das Album „We’re Here Because We’re Here“ sein zehnjähriges Jubiläum – Grund genug für ANATHEMA, die Platte mit einer umfassenden Tour zu würdigen und in den Fokus zu heben. Laut dem Musikmagazin Allmusic ist das Album seiner Zeit die „reifste und komplexeste“ Veröffentlichung der Band gewesen & auch Fans schätzen es bis heute als eines der Stärksten von ANATHEMA ein.

Im März 2020 macht die Progrock-Institution dann auch in vier deutschen Städten Halt: Fans in Berlin, Köln, Hamburg und Stuttgart können sich auf einen besonderen Abend um „We’re Here Because We’re Here“ sowie weiteren Hits der Band freuen.