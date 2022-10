Anatolische Wurzeln der europäischen Kultur: Die Region Smyrna/Izmir

Izmir an der türkischen Ägäisküste, heute eine Metropole mit 4,3 Millionen Einwohnern, war immer eine Brücke zwischen Ost und West.

Izmir an der türkischen Ägäisküste, heute eine Metropole mit 4,3 Millionen Einwohnern, war immer eine Brücke zwischen Ost und West. Seit mehr als 6000 Jahren besiedelt, kann die Stadt, die von Griechen zur Polis Smyrna ausgebaut wurde, auf eine sehr wechselvolle Geschichte und die Zugehörigkeit zu großen Reichen zurückblicken. Sie hat eine Vielzahl von Eroberern und Herrschern erlebt, Blütezeiten und Zeiten des Niedergangs, und wurde mehrfach zerstört und wiederaufgebaut.

Izmir/Smyrna ist nicht nur geographisch die westlichste Stadt der Türkei. Geprägt von der Geschichte als Tor zum Westen und von einer langen kosmopolitischen Tradition gilt Izmir zu Recht als liberalste und weltoffenste Stadt des Landes. Die Beschäftigung mit Izmir/Smyrna ist zugleich eine Beschäftigung mit unserer eigenen Geschichte, denn ganz wichtige Wurzeln der europäischen Kultur liegen in Anatolien und hier besonders in der Region Izmir.

Dr. Hans Werner Schmidt war viele Jahre für das Goethe-Institut im Ausland tätig und hat zuletzt das Institut in Schwäbisch Hall geleitet. Im Ruhestand lebt er mit seiner türkischen Frau in Schwäbisch Hall und in Izmir.