ÄTNA und Maeckes, Clubkonzert

Am 3. Mai 2024 findet erstmals in Kooperation mit dem Pop-Büro Region Stuttgart ein Clubkonzert im K statt und dies im großen Stil, denn das Clubkonzert ist als eine von drei Pre-Sessions ein Teil der About Pop.

Die About Pop ist als Festival und Convention einzigartig in Süddeutschland. Sie verbindet ein hochkarätiges, vielfältiges und kuratiertes Musikprogramm mit internationalen, nationalen und lokalen Live-Acts und fördert dabei neue Trends und Talente. Sie findet 2024 zum sechsten Mal in Stuttgart und Umgebung statt.

ÄTNA: ÄTNA ist mehr als nur ein Pop-Duo. Bei Inéz und Demian Kappenstein aus Dresden verschmelzen verspielte Synthies mit organischem Bass, eklektische Mode mit avantgardistischer Videokunst. Ihr Debütalbum „Made by Desiree“ schrieb ein neues Kapitel deutscher Popgeschichte und rief eindrucksvolle Kollaborationen mit Martin Kohlstedt, Marteria, MEUTE oder Solomon auf den Plan. Eindrucksvoll nicht wegen der Kollaborateur*innen, sondern weil ÄTNAs Handschrift zu jeder Zeit unverkennbar bleibt, während sie stilistisch nur allzu gerne auf einem schmalen Grat der musikalischen Stile wandeln.

ÄTNA waren bereits für zahlreiche Preise nominiert, 2020 haben sie den internationalen Anchor-Award beim Hamburger Reeperbahnfestival gewonnen. Sie gelten zurecht als mitreißender Live-Act. Belegen können das Auftritte bei großen Festivals, Konzerte in halb Europa und weitgehend ausverkaufte Shows durch den gesamten deutschsprachigen Raum.

Maeckes: „Es ist so simpel wie eins, zwei, drei vier.“ Maeckes ist einer der prägenden Rapper, Liedermacher und Musikneudenker unserer Zeit, hat schon im Juze gecyphered, hat eine Band (die Orsons) und eine Band (die Katastrophen) mit der er Festivals, Clubs und Hallen abgerissen hat und hat seine eigenen Opern inszeniert. Und dann erfindet er sich im Rahmen seiner fast schon legendären Gitarrenkonzerte immer wieder neu. Seit mehr als zehn Jahren schreibt Maeckes Songs – mal abgründig und mal albern, mal mega-meta und mal von ganz und gar entwaffnender Verletzlichkeit. Meistens ist seine Musik all das zur selben Zeit.

Im März 2024 erscheint mit dem „gitarren album“ die Essenz aus über einer Dekade Maeckes. Songs wie kleine Theaterstücke, ein Album voller Überraschungen, Twists und Gänsehaut-Momenten. Natürlich gibt es auch wieder jede Menge Chancen, sich live von ihm begeistern zu lassen!

Dauer: ca. 2 Stunden