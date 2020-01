And my heart almost stood still - Und mein Herz stand beinahe still

»Ich stehe mit geschlossenen Augen vor dir. Die Geräusche, die du machst, erwecken mich zum Leben. Können wir gemeinsam blind oder taub werden? Können wir die Welt, wie wir sie kennen, hinter uns lassen, um eine neue Welt zu betreten, in der noch die feinsten Sinneseindrücke zu einer neuen Form der Kommunikation, der Verbindung, der Freude werden?« (Ari Teperberg)

Die Inspiration für diese ‚Inszenierung der Wahrnehmung‘ war ein 1924 an das New York Symphony Orchestra gerichteter Brief Helen Kellers. Die taubblinde Autorin und Intellektuelle beschrieb darin, wie sie die Aufführung von Beethovens 9. Symphonie ›hörte‹, indem sie die Vibrationen der Lautsprechermembran mit den Fingern berührte.

Beflügelt durch Kellers Beobachtungen und der Verbundenheit mit dem ebenfalls früh ertaubten Beethoven sucht Teperberg nach einer Sprache, die fähig ist über Grenzen, Behinderungen und Einsamkeit hinaus zu kommunizieren.

»Das alles gelingt leise, nachdenklich, mitunter komisch, etwa wenn der Musiker Avshalom Ariel in das Solo eingreift, um durch das Ohr Teperbergs den Luftballon im Mund des Performers aufzublasen.« (Leipziger Volkszeitung)