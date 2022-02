And So I Watch You From Afar wurden in den eiskalten Wintern an der nördlichsten Spitze Irlands geboren.

Sie spielen rohe, aufladende, experimentelle Musik, die schwer zu definieren ist. Manchmal kantig und lärmend, manchmal pulsierend, euphorisch, überwältigend. Die Freude, die Kraft und der Eskapismus, die sie bei ihren Live-Shows an den Tag legen, sind legendär. Im Jahr 2006 sprangen sie in den Van und hörten nicht mehr auf. Durch unermüdliches Touren durch Europa, die USA, Russland, Asien, Mittelamerika und Australien haben sie sich langsam eine weltweite Fangemeinde erspielt.

Der wahre Geist der Unabhängigkeit, die Definition von DIY, Arte Povera, von Echtheit und Entschlossenheit - ASIWYFA ist ein Ort, an dem man seine eigenen Ideen finden kann, an die man glaubt, ganz allein, ganz gemeinsam. Nach ihren ausverkauften Jettison-Shows und um die Wiedereröffnung von Städten und Grenzen zu feiern, freuen sich ASIWYFA und ATC Live, die lang erwartete Rückkehr der Band auf eine ausgedehnte Tournee durch Europa und Großbritannien anzukündigen.