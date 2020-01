Die Gruppe mit dem wohl längsten Bandnamen veröffentlicht Mitte Januar ihr 10. Studioalbum X: The Godless Void and Other Stories und zeigt, dass sie auch im 25. Jahr ihres Bestehens immer noch keinen Millimeter an Faszination eingebüßt hat. Die Alternative Rocker aus Austin, Texas, erzählen auf ihren Alben sich über mehrere Songs erstreckende Geschichten, die sich dank harter verzerrter Riffs, zwischen Shoegazer, Alternative- und Indie-Rock, aber auch zwischen Postrock und Prog-Metal verorten lassen. Mit einem neuen Line-Up sind AYWKUBTTOD zurückgekehrt zu dem Live-Format ihrer frühen Jahre: Gründungsmitglieder Jason Reece und Conrad Keely wechseln sich am Schlagzeug und mit Frontman-Aufgaben ab – eine musikalische Partnerschaft, die auf ihre High School-Zeiten zurückzuführen ist. Hat man einmal einen der Live-Auftritte erlebt, muss man zugeben, dass ...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD ihrem Namen alle Ehre machen, denn die Spur des zerstörten Equipments ganz im Sinne der frühen Shows von „The Who“ ist mitt-lerweile Ehrfurcht gebietend.