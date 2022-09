... And You Will Know Us By The Trail Of Dead: Bleed Here Now

Back to the roots: Ganz im Sinne alter Rock-Größen wie Led Zeppelin, kommt das neue Album der Stoner-Rock Legenden mit dem längsten Bandnamen der Welt im klassischen 70er Jahre QuadrophonieSurround-Sound daher. Denn die Band um die beiden Masterminds Conrad Keely und Jason Reece nutzte die Pandemie-Pause, um sich auf die Wurzeln der Rockmusik zu besinnen. Aufgenommen in einer kleinen Scheune in Texas, entstand ein Album aus Liebe zur Musik, welches sich jeglicher Kategorisierung entzieht: Zwischen Psychedelic- und Stoner Rock, Folk, Alternative und Erinnerungen an die Beatles oszilliert das Album, das am 30. September erscheint, zwischen den Instrumenten Gitarre und Schlagzeug, zwischen dem charakteristischen Gesang und A.J. Vincents Keyboards. Auf ihrer „Bleed Here Now“-Tour wird „Trail of Dead” im Reutlinger franz.K zwischenlanden und für einen unvergesslichen Abend sorgen!

Ort: franz.K, Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen

Tickets und Infos: www.dai-tuebingen.de/trail