Andalucía - Flamenco

Die preisgekrönte Daniel Martinez Flamenco Company präsentiert ihre lang erwartete zweite Produktion Andalucía – eine atemberaubende Flamenco-Show begleitet von einem Kammerorchester.

Dieses ganz besondere Konzert ist eine musikalische Darstellung der acht Provinzen Andalusiens im Süden Spaniens – der Geburtsstätte des Flamenco: Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Jaén, Granada, Huelva und Almería. Jede Region hat ihre eigene Ausprägung der vielfältigen Stile, die den Flamenco ausmachen – diese werden dem Publikum auf wunderschöne Weise über Daniels Gitarre, begleitet von Flamenco-Musikern, Sänger*innen, einem Kammerorchester-Ensemble und Flamenco-Tanz präsentiert.

Einzigartig, innovativ, mitreißend – hier trifft die Schönheit der klassischen Musik auf die Leidenschaft und das Feuer des Flamenco. Ein unvergessliches Erlebnis!