Vortrag von Dr. Rolf Beck.

„Wenn du in den Straßen von Granada einem blinden Bettler begegnest, so gib ihm doppelt, denn es ist Leid´s genug, diese Schönheit nicht sehen zu können.“ Dieser berühmt gewordene Satz eines unbekannten Poeten, beschreibt nicht nur die Schönheit Granadas, sondern lässt sich geradezu auf ganz Andalusien übertragen, sei es auf Städte wie Cordoba und Sevilla oder auch auf die großartigen Naturlandschaften vom Hochgebirge der Sierra Nevada über die bizarre Karstlandschaft des El Torcal bis zur faszinierenden, vom Menschen geschaffenen Bergbaulandschaft am Rio Tinto.

Der reich bebilderte Vortrag ist eine landeskundliche Einführung in Kultur und Natur einer der faszinierendsten Regionen Südwest-Europas und zur Studienreise.