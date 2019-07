Andere Welt w/ Ernesto Ferreyra

Andere Welt is back in Town mit einem 18 Stunden Festival und bringt mit Ernesto Ferreyra einen der heißesten elektronischen Acts an den Start. Ernesto wurde in Argentinien geboren und bereist die elektronische Welt um musikalische Erleuchtung zu erlangen. Von Mexiko über Montreal bis nach Berlin beweist Ernesto, dass Rhythmus keine Grenzen kennt. Im Sommer 2010 wird Ernesto mit Luciano Resident im Ushuaia Beach Club und veröffentlicht sein geniales Debütalbum 'El Paraíso de las Tortugas'. Seit diesem Tag bespielt Ernesto ununterbrochen fünf Kontinente, darunter einige der weltbesten Clubs wie Berlins Panoramabar, Watergate, Tokios Yellow, Womb, Großbritanniens Fabric, Space, Amnesia und Festivals wie Time Warp, Aweakenings, Sonus und ganz viele mehr. Der Sound passt also perfekt zum Motto der anderen Welt: Feier mit uns die Zeit, für die das Leben wirklich lohnt, feier mit uns durch die heißen Sommernächte, feier mit uns den Soundtrack deines Lebens. Was dich erwartet? Wir starten (bei gutem Wetter) schon ab 18 Uhr mit einem Burger & Hot Dog Barbecue auf der Terrasse und nehmen langsam fahrt auf! Ab 22 Uhr stellen wir die Turbinen im Club an und beamen uns mit Dir und; Ernesto Ferreyra, Klangagent, Lex Bär, Timo Pash und Taktsucht in eine andere Welt!