Andersen-Märchen mit Harfe

Europäischer Kultursommer

Alter Friedhof Fellbach Kirchhofstraße 15, 70734 Fellbach

Die schillernden Märchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen bezaubern und berühren durch ihre Anschaulichkeit und emotionale Tiefe - bis heute. 

Für die Lesung auf dem Alten Friedhof wurden einige seiner schönsten Werke der Gattung ausgewählt, etwas „Das hässliche Entlein“, „Des „Kaisers neue Kleider“ und "Die Prinzessin auf der Erbse".   

Barbara Stoll gehört zu den exzellenten Sprecherinnen im deutschsprachigen Raum und ist die Senderstimme für arte. Die Harfenistin  Lili Minkov ist Jungstudentin an der Musikhochschule Stuttgart und ein großes Talent auf ihrem Instrument.

Barbara Stoll liest, Lili Minkov spielt Harfe

Info

Alter Friedhof Fellbach Kirchhofstraße 15, 70734 Fellbach
Konzerte & Live-Musik, Vorträge & Lesungen
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