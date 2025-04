Anderwald: Das Geheimnis der Silberwölfin: Autorenlesung mit Julie Leuze für Kinder in Klasse 2 und 3

Auf einer nebelverhangenen Lichtung taucht plötzlich ein Tor auf, das nur Fiona sehen kann. Voller Neugier tritt sie hindurch und gelangt in den Anderwald – einen Ort voller Abenteuer! Dort begegnet Fiona einer silbernen Wölfin, die sich als ihr Krafttier vorstellt und dem Mädchen ein großes Geheimnis anvertraut. Doch als am tiefschwarzen Himmel auf einmal glühende Funken auftauchen, findet Fiona heraus, dass der Wald und all seine Bewohner in Gefahr schweben…

Julie Leuze hat Politikwissenschaften und Neuere Geschichte studiert und arbeitet als Autorin für Kinder- und Jugendliteratur, Sachbücher und Belletristik. Sie lebt mit ihrer Familie in Stuttgart. Schulklassen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.