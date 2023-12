Andi Mohr & Sezer Oglu – „BESTE SHOW EVER!“

Die beiden Comedians Andi Mohr und Sezer Oglu kommen mit ihren Halbsolos am 23.12.23 nach Stuttgart ins Theaterhaus. Nach unzähligen Shows in ganz Deutschland und etablierten eigenen Formaten kommen die beiden Comedians an diesem Abend ihren eigenen ersten Soloshows einen großen Schritt näher.

Verpassen Sie nicht diesen einmaligen Abend mit Stand Up Comedy nach amerikanischem Vorbild und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket.