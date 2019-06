Oberstufentheater-AG des Raichberg-Gymnasiums Ebersbach

Bei den Schultheatertagen haben Esslinger Schulen die Möglichkeit ihre Stücke im Kunstdruck CentralTheater aufführen. Die Vorstellungen sind öffentlich und kostenlos. Außerdem entsteht ein Austausch zwischen den Theatergruppen. Dieses Jahr mit dabei: die Oberstufentheater-AG’s des Theodor-Heuss-Gymnasiums und des Raichberg-Gymnasiums. Let’s Play!

Das 1961 uraufgeführte Drama „Andorra“ von Max Frisch hat auch nach über 50 Jahren nichts von seiner Bedeutung eingebüßt und scheint aktueller zu sein denn je. Rassismus, Fremdenhass und Antisemitismus sind in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen wieder en vogue. Welche Folgen diese gefährlichen Überzeugungen haben können, zeigt uns das Schicksal von Max Frischs Protagonisten Andri. Die Oberstufentheater-AG des Raichberg-Gymnasiums Ebersbach wurde 2016 gegründet und besteht in diesem Schuljahr aus sieben Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 10-12.Das Stück wurde ausgewählt, um auf die beunruhigenden Tendenzen in unserer Bundesrepublik aufmerksam zu machen und vor den Folgen eindringlich zu warnen.