André Rieu's 2026 Sommerkonzert: Viva Maastricht!

Feiern Sie 20 Jahre André Rieus Sommerkonzerte – voller Musik, Emotionen und Zauber, exklusiv im Kino.

Musik & Konzerte bei uns im Kino.

Ob Live-Konzerte, Konzertaufzeichnungen oder interessante Musik-Dokumentationen, bei uns erlebst du deine liebsten Künstler hautnah auf der großen Kinoleinwand.

Und das Beste: Kein Gedränge, keine Warteschlangen beim Ticketkauf, kein weites Reisen, sondern direkt hier vor deiner Haustür bei uns im Cineplex Planie Reutlingen. Erlebe deine Stars in deiner Stadt. Besser gehts nicht.

In diesem Jahr feiert André Rieu einen spektakulären Meilenstein – das 20-jährige Jubiläum seiner legendären Sommerkonzerte auf dem prächtigen Vrijthof. Dieses brandneue Kinoerlebnis, das live in Andrés geliebter Heimatstadt aufgezeichnet wurde, würdigt zwei Jahrzehnte voller Musik und unvergesslicher, zauberhafter Sommernächte. Viva Maastricht! ist eine fröhliche Hommage an die Stadt, in der alles begann. Zusammen mit seinem weltberühmten Johann-Strauss-Orchester und einem lebhaften Ensemble von Künstlern und Künstlerinnen bringt André den Geist, die Kultur und die Herzlichkeit seiner Heimatstadt in einem schillernden neuen Konzert voller Emotionen und Zauber zum Leben. Von zeitlosen Walzern bis hin zu mitreißenden Klassikern: Dieses historische Jubiläumskonzert verspricht einen Abend voller Leidenschaft, Freude und Verbundenheit. Seien Sie Teil dieser denkwürdigen Feier, wenn sich der Vrijthof erneut in einen atemberaubenden Open-Air-Ballsaal verwandelt – diesen Sommer exklusiv im Kino.