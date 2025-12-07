André Rieus Weihnachtskonzert 2025

In dieser Weihnachtszeit beginnt die Magie auf der großen Leinwand. Erleben Sie André Rieu bei seinem Weihnachtskonzert 2025.

„Frohe Weihnachten“ – mit fröhlichen Weihnachtsliedern, wunderschönen Walzern und vielen Überraschungen – das ultimative Weihnachtskinoerlebnis! Mit seinem fantastischen Johann Strauss Orchester und besonderen Gästen wie der sensationellen Emma Kok und über 400 Blechbläsern, die den majestätischen Klang von Weihnachten zum Leben erwecken, wird Andrés Konzert voller Wärme, Lachen und Weihnachtsstimmung sein. Weihnachten ist Andrés Lieblingszeit im Jahr – und er kann es kaum erwarten, mit Ihnen dieses spektakuläre Konzert zu erleben, das nur in den Kinos zu sehen sein wird!