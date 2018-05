André Weiß’ Tuesday Jazz Report presents: Give it to the Tenor!

Der Pianist André Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „Tuesday Jazz Report“ erstklassige Musiker auf die Bühne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet.

Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt.In diesem Sinne: Let the Good Times Roll! Jürgen Bothner und Alexander Bühl (diesjähriger Jazzpreisträger Baden-Württemberg) sind zwei Meister des gepflegten Swing / Mainstream Jazz. Gleiches trifft auf das André Weiß Trio zu. Das Programm behandelt berühmte Saxophon Quintets wie das von „Al Cohn / Zoot Sims“ oder „Scott Hamilton / Harry Allen“

Jürgen Bothner - SaxophonAlexander Bühl - SaxophonAndré Weiß - PianoJoel Locher - BassFelix Schrack - Drums

http://andreweissmusic.com

http://felixschrack.de

http://www.alexanderbuehl.de