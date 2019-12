André Weiß Trio

Heimspiel mit Stargast: Der Göppinger Pianist André Weiß zählt zu den verheißungsvollen Talenten der internationalen Jazzszene. Sein entspannt swingendes Spiel ist ein überzeugendes Plädoyer für die Schönheit, Kraft und Eleganz des Straight Ahead Jazz.

Mit Ralph Moore bringt sein Trio einen der ganz großen Saxophonisten auf die ODEON-Bühne. Moore spielte in der Band von Horace Silver und JJ Johnson, mit Freddie Hubbard, Kenny Barron, Roy Hargrove, Cedar Walton, Ray Brown, Dizzy Gillespie, Roy Haynes, Oscar Peterson und vielen mehr. Welcome to Göppingen!

Mit Ralph Moore (Saxophon), André Weiß (Piano), Jean-Philippe Wadle (Bass), Dominik Raab (Drums)