André Weiß' Tuesday Jazz Report presents

× Erweitern Barabara Bürkle

Der Pianist André Weiß holt im Rahmen seiner Reihe „Tuesday Jazz Report“ erstklassige Musiker auf die Bühne, mit denen er jeden 3. Dienstag im Monat aus der Welt des Jazz berichtet.

Im Vordergrund steht eine Spielkultur, die sich am Traditional Jazz orientiert und beim Publikum Freude an der Musik weckt.In diesem Sinne: Let the Good Times Roll!Barbara Bürkle lässt durch ihren Gesang die goldenen Zeiten von Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan und Mel Tormé aufleben. Mit ihrer warmen und klaren Stimme wird sie Jazz Standards aus dem Great American Songbook zum Besten gegeben, doch auch das ein oder andere Stück aus anderen Genres wird es zu hören geben.

Barbara Bürkle - Vocals

André Weiß - Piano

Joel Locher - Bass

Felix Schrack - Drums

http://www.andreweissmusic.com

http://www.barbarabuerkle.de

http://www.felixschrack.de