André Weiss Keys & Strings Quartet

Die Verbindung von Klavier und Gitarre hat in der Jazzgeschichte immer wieder für besondere Momente gesorgt – man denke an Wes Montgomery mit Wynton Kelly, Oscar Peterson mit Joe Pass oder Brad Mehldau mit Peter Bernstein.

In dieser Tradition begegnen sich André Weiss (Klavier) und Linus Eppinger (Gitarre). Mit der Rhythmusgruppe Daniel Nagel (Bass) und Johannes Hamm (Schlagzeug) spannen sie den Bogen vom klassischen Jazzrepertoire bis hin zu Ausflügen in Richtung George Benson – immer geprägt von Energie, Spielfreude und lebendigem Zusammenspiel.

Besetzung: André Weiss (p); Linus Eppinger (git); Daniel Nagel (b); Johannes Hamm (dr)

